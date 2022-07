Altro affare col Bayern: un jolly in prestito per Allegri

La Juventus deve fare i conti con la realtà: l’infortunio di Paul Pogba condiziona la prima parte di stagione dei bianconeri e inevitabilmente può modificare le strategie di mercato. Un centrocampista almeno potrebbe arrivare: suggestione dal Bayern

È iniziata col piede sbagliato la stagione della Juventus, che in vista dell’inizio ufficiale delle ostilità sta lavorando come tutte tra campo, amichevoli e calciomercato. Rinforzi importanti sono già arrivati, ma uno di questi, Paul Pogba, ha già alzato bandiera bianca. Il centrocampista francese è già finito ko e rischia di stare ai box a lungo con un paio di ipotesi all’orizzonte e tanti dubbi da sciogliere per le prossime strategie di mercato dei bianconeri.

La Juve deve dunque fare i conti con l’infortunio di Pogba che con la meniscectomia potrebbe stare fuori circa due mesi, mentre nel caso peggiore con una sutura i tempi potrebbero allungarsi anche ad inizio 2023. Chiaro come un’assenza del genere va ad incidere e non poco sull’avvio stagionale della squadra di Allegri, con la società che a prescindere sarebbe andata probabilmente anche su un secondo centrocampista. In questo caso potrebbe servire anche in tempi più brevi.

Calciomercato Juventus, Pogba ko lungo: a centrocampo idea jolly Sabitzer

La Juventus non intende però fare follie per un altro centrocampista di qualità ed esperienza. In questo senso nell’ottica di rimpolpare il centrocampo con qualcuno di duttile e qualitativo i bianconeri in questo momento di emergenza potrebbero bussare a casa di una squadra con cui hanno recentemente fatto un affare molto importante, ovvero il Bayern Monaco. Tra i bavaresi c’è l’ex Lipsia Marcel Sabitzer che non è per niente al centro del progetto, non ha costi esagerati ed è tranquillamente sulla lista dei cedibili di Nagelsmann.

Approfittando del recente trasferimento di de Ligt la Juve potrebbe provare a chiedere un prestito dell’austriaco capace di giocare sia a centrocampo che sulla trequartista. Classe 1994 con ampia voglia di rilanciarsi, ha una valutazione di circa 20 milioni.