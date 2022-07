ESCLUSIVO | Sirene francesi per Zakaria: i dettagli

Ancora possibili movimenti in uscita nel centrocampo della Juventus: questa volta l’indiziato è Dennis Zakaria, arrivato solo pochi mesi fa

Non solo Arthur in direzione Valencia e la rescissione con Ramsey. Ora anche per Denis Zakaria circolano voci di mercato. Stando a quanto raccolto dalla redazione di ‘calciomercatonews.com‘, per lui si sarebbe interessato il Monaco, club della Ligue-1.

Insieme al Marsiglia, la società del Principato è una delle poche contendenti al titolo contro il dominante PSG. L’idea è quella di provare a rinforzarsi ulteriormente dopo il terzo posto dell’anno scorso e l’ultimo nome emerso è proprio quello del centrocampista svizzero di proprietà della Juventus.

Arrivato solamente nel mese di gennaio dal Borussia Moenchengladbach, Zakaria ha convinto tutti a Torino per rendimento. Quest’anno l’idea era di utilizzarlo come mezzala destra, creando un’interessantissima catena con Cuadrado e Di Maria, ma le cose potrebbero cambiare.

Monaco su Zakaria: i piani della Juventus

L’apprezzamento del Monaco c’è e per la Juventus il giocatore non è incedibile. Sta di fatto che però servirà un’offerta di spessore per portarlo via dalla Serie A. Arrivato per circa 8 milioni con l’imminente scadenza di contratto, ha firmato con la Vecchia Signora fino al 2026, scommettendo sul progetto con Allegri.

La sensazione è che la trattativa difficilmente decollerà per le cifre su cui si porrà la Juventus. Il tecnico, inoltre, vede parecchio Zakaria e ritornare sul mercato per sostituirlo adeguatamente non è semplicissimo, specie a tali costi. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma al momento nonostante l’interessamento del Monaco, Zakaria pare destinato a restare in bianconero.