Il Chelsea si rifà sotto con l’Inter: arriva l’offerta

Un calciatore di proprietà dell’Inter potrebbe finire al Chelsea targato Tuchel nei prossimi giorni: in arrivo l’offerta del club inglese

Tornano ad incrociarsi le strade di Inter e Chelsea in ambito di calciomercato. Romelu Lukaku, infatti, potrebbe non essere l’unica operazione tra questi due club nella sessione di trasferimenti estiva in corso. In particolare, negli ultimi giorni stanno circolando con una certa insistenza voci riguardanti il concreto interessamento dei ‘Blues’ nei confronti di Skriniar e Dumfries.

Il primo sembrava destinato a sposare il progetto del Paris Saint Germain, il quale però non si è mai neanche avvicinato ai 70 milioni richiesti dalla ‘Beneamata’ e la trattativa, ad oggi, appare congelata. Di conseguenza, non è da escludere che si aprano altri scenari, nonostante i nerazzurri ora siano ancora meno convinti di privarsi di un uomo simbolo come l’ex Sampdoria. A Londra, poi, potrebbe sbarcare anche l’esterno olandese, che piace parecchio a Tuchel e presenta una valutazione da almeno 40 milioni di euro.

Inter, il Chelsea insiste per Casadei

Ma non finisce qui, perché il Chelsea non intende mollare la pista Cesare Casadei. Il gioiellino dell’Inter, classe 2003, ha letteralmente stregato Tuchel e resta un serio obiettivo della compagine inglese, che aveva provato ad inserirlo già nei discorsi per Big Rom. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, i londinesi avrebbero avviato nuovi contatti con la società meneghina e presto potrebbero avanzare un’offerta ufficiale per l’acquisto a titolo definitivo del giovane centrocampista. L’Inter, dal canto suo, non vorrebbe perdere Casadei: difatti, lo aveva sì proposto al Torino per l’affare Bremer, ma garantendosi allo stesso tempo il diritto di recompra. Il Chelsea, però, fa sul serio.