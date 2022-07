Rabiot via con lo scambio: spunta un nome a sorpresa

Rabiot via dalla Juventus solo tramite scambio: nuova ipotesi in casa bianconera. Tutte le cifre e i dettagli

L’infortunio di Paul Pogba tiene in apprensione la Juventus e ha già attivato la dirigenza sul calciomercato. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbero aprirsi nuovi scenari a centrocampo.

“Personalmente non ho parlato con il club. Lascio che se ne occupi il mio agente. Sono sotto contratto con la Juventus e non penso che il Mondiale di novembre cambierà le cose, in ogni caso non sarà una mia scelta. Da quando sono tornato in Nazionale ho giocato con una certa regolarità anche se nel club ho avuto alti e bassi. Ma è stata una stagione complicata a livello collettivo. Io in ogni caso ho la fiducia del mio allenatore”. Al termine della passata stagione, Adrien Rabiot aveva parlato così del suo futuro, vedendosi ancora in bianconero e con la fiducia di Allegri. Lo stop di Pogba potrebbe allontanare ulteriormente l’addio dell’ex PSG, anche se nelle ultime ore sarebbe piombato sul giocatore il Monaco.

Calciomercato Juve, nuova ipotesi di scambio per Rabiot

Il club del Principato avrebbe avviato i primi contatti per il ritorno del francese in Ligue 1. Tuttavia, alla luce della lunga assenza di Pogba, la dirigenza bianconera potrebbe privarsi del giocatore solo con un sostituto già in mano. Nei discorsi col Monaco potrebbe così avanzare il nome del promettente Youssouf Fofana, l’ultimo centrocampista in ascesa in casa monegasca. Rabiot, in scadenza nel 2023, è valutato circa 15-20 milioni di euro, proprio come il classe 1999.