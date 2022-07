Attacco alla Juve in diretta: “Ha fatto un autogol”

La Juventus ha una priorità per l’attacco dopo l’addio di Dybala, ritenuto un autogol dal giornalista

La Juventus deve già fare i conti con le prime complicazioni legate agli infortuni. Pochi giorni fa, infatti, Paul Pogba si è fermato per un problema al ginocchio e dovrà andare sotto i ferri.

I tempi di recupero del francese potrebbero non essere così brevi e per questo la società potrebbe intervenire ancora a centrocampo, ma intanto lavora anche per il reparto offensivo, alla ricerca di un vice Vlahovic. In particolare l’identikit che la Juve sta cercando è quello di un attaccante duttile, che sappia giocare sia da prima punta che da ala nel tridente di Massimiliano Allegri. Lasciar partire Paulo Dybala potrebbe essersi rivelato un clamoroso autogol, come ha rivelato il giornalista Furio Focolari a ‘Radio Radio’.

“Dybala autogol della Juve, priorità Morata”

Le parole di Focolari: “La Juventus si è fatta un autogol clamoroso con Dybala, è uno dei tre calciatori più forti della Serie A, ma possiamo dire anche il il più forte giocatore del campionato italiano. E adesso stanno cercando in tutti i modi di riprendere Morata per 15-20 milioni”. La dirigenza bianconera sta valutando diversi nomi per l’attacco. Tra questi Memphis Depay e Timo Werner che però non convincono fino in fondo la società. Il nome più Valdo è quello di Alvaro Morata che sarebbe disposto a tornare a Torino dopo la chiusura del prestito e il ritorno all’Atletico Madrid.

Quella tra Morata e la Juventus sembra una storia infinita e potrebbe concretizzarsi il terzo ritorno dello spagnolo in bianconero. Con 15-20 milioni di euro la Juventus potrebbe aggiudicarsi l’attaccante e completare il reparto.