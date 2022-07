Via libera al prestito: la Juventus ora sfrutta l’occasione

La Juventus continua a pensare a colpi da urlo per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri: può partire in prestito, che occasione

Saranno settimane intense e bollenti in casa bianconera con la dirigenza della Juventus pronta a mettere a segno colpi importanti: c’è un’idea suggestiva con il prestito del top player.

Come svelato dal portale spagnolo “Sport” Frenkie de Jong, nonostante le pressioni di Ten Hag, non vuole trasferirsi al Manchester United giocando così in Europa League. Il Barcellona ha bisogno di snellire la rosa a disposizione di Xavi e così è possibile che possa partire anche in prestito. Il centrocampista olandese potrebbe essere il sacrificato numero uno della compagine blaugrana, che dovrà mettere i conti in ordine dopo i vari colpi di calciomercato arrivati pochi giorni fa.

Calciomercato Juventus, ci riprova per de Jong

Con l’infortunio rimediato da Pogba, la Juventus potrebbe mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo con de Jong, seguito a lungo in questi anni. Al Barcellona la sua storia d’amore sembra essere arrivata ai titoli di coda: il centrocampista olandese è voglioso di una nuova avventura. Con il suo addio la compagine catalana potrebbe così snellire la rosa a disposizione di Xavi, che è stato accontentato in sede di mercato con gli arrivi dei big, come Lewandowski. Nei prossimi giorni potrebbe esserci novità importanti per de Jong, a cui spetta anche un aumento di stipendio dopo la terza stagione in blaugrana. La Juventus monitora ancora la situazione del forte centrocampista, ex Ajax, che vuole sposare un nuovo progetto entusiasmante.