CR7, sgambetto alla Juve: cambia tutto

La Juventus non si ferma più: il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato. Cristiano Ronaldo blocca l’arrivo del big, il motivo

Agosto sarà un mese bollente anche in casa Juventus con la dirigenza torinese che intende puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Così potrebbero arrivare colpi importanti a centrocampo e in attacco per Allegri, ma come riportato anche dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Cristiano Ronaldo starebbe bloccando l’arrivo di Alvaro Morata. Sì, proprio così visto che l’attaccante spagnolo è tornato all’Atletico Madrid, dopo che il club bianconero non l’ha riscattato. L’ex Real Madrid resta sempre nel mirino della Juventus, ma nelle ultime settimane anche CR7 è stato accostato ai colchoneros visto che potrebbe andare via da Manchester United.

Al club spagnolo non dispiacerebbe questa scelta visto che poi dovrebbe pensare ad un nuovo attaccante con il tormentone su Cristiano Ronaldo.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo blocca Morata

La trattativa per Morata risulta difficile per il club bianconero, che potrebbe pensare a nuove idee in attacco. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza con Arnautovic, pista sempre viva per il vice Vlahovic: nelle ultime ore sono stati accostati anche Muriel, Firmino e Martial, che potrebbero dire addio alle loro rispettive squadre. In questo modo l’Atletico Madrid starebbe pensando così di trattenere anche Alvaro Morata in vista della prossima stagione: i tifosi colchoneros hanno già contestato il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo, in attesa di una destinazione in vista della prossima stagione.