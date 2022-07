Firmino alla Juventus: l’annuncio sul futuro

La Juventus continua a sognare il colpo Firmino in attacco: il bomber brasiliano svela il suo futuro al termine del match contro il City

La nuova stagione sta per iniziare ma il calciomercato continuerà ancora per un mese. In casa Juventus si continuano a cercare rinforzi soprattutto in attacco, dove c’è bisogno di una spalla per Vlahovic dopo che Alvaro Morata è tornato all’Atletico Madrid.

Tra gli obiettivi dei bianconeri ci sarebbe anche Roberto Firmino, attaccante del Liverpool con contratto in scadenza nel 2023. Proprio il bomber brasiliano ha annunciato il proprio futuro al termine del match di Community Shield contro il Manchester City vinto dal Liverpool.

Juventus, Firmino spegne ogni speranza: “Sto bene al Liverpool”

Il futuro di Roberto Firmino è stato messo in discussione visto il contratto in scadenza con il Liverpool nel 2023. Tra i club attratti dal bomber brasiliano ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di un compagno di reparto per Dusan Vlahovic.

A spegnere ogni voce sul suo futuro però ci ha pensato proprio Firmino, che al termine del match contro il Manchester City ai microfoni di ‘TNT Sport’ ha svelato: “Sono molto felice al Liverpool. Ringrazio di essere qui a giocare per un grande club. La mia volontà è di rimanere”. Dunque si chiude la possibilità di vedere Firmino in bianconero quest’anno.