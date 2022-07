Pogba cambia tutto: la Juve offre subito lo scambio

L’infortunio di Pogba costringe la Juventus a rivedere i propri piani sul calciomercato: i bianconeri offrono subito lo scambio in Serie A

Da Pogback a Pogba ko. Il ritorno del centrocampista francese aveva riacceso l’entusiasmo nel mondo Juventus, messo ora a dura prova dal serio infortunio subito qualche giorno fa. Si tratta, infatti, di una lesione al menisco, rimediata in allenamento durante la tourneé negli Stati Uniti. Al contrario di quanto si pensasse in un primo momento, il classe ’93 potrebbe restare lontano dai campi molto a lungo.

Non è addirittura da escludere che il rientro avvenga direttamente nel 2023, con Pogba che di conseguenza rischierebbe non poco di mancare la partecipazione ai Mondiali in Qatar. Una situazione senza dubbio spiacevole e difficilmente pronosticabile, che costringe inevitabilmente ‘La Vecchia Signora’ a rivedere i propri piani sul calciomercato. In particolare, sappiamo che i torinesi apprezzano parecchio il profilo di Fabian Ruiz.

Calciomercato Juventus, assalto immediato a Fabian Ruiz: scambio con Pellegrini

Il contratto dello spagnolo col Napoli è in scadenza giugno 2023. L’intesa per il rinnovo, ad oggi, appare lontana e la Juventus è assai attratta dall’idea di assicurarsi le prestazioni dell’ex Betis a parametro zero. Ma lo stop fisico di Pogba potrebbe convincere i bianconeri a tentare subito l’affondo, offrendo ai partenopei uno scambio con Luca Pellegrini, in aggiunta ad una sostanziosa parte cash. Gli azzurri, dal canto loro, chiedono 35 milioni di euro e vorrebbero Nicolò Fagioli. In ogni caso, la pista Fabian Ruiz-Juventus potrebbe diventare bollente da qui alla chiusura delle trattative.