Ancelotti lo fa fuori: assist al bacio alla Juventus

La Juventus potrebbe pescare dal Real Madrid per rinforzarsi sul calciomercato nelle prossime settimane: arriva l’assist di Carlo Ancelotti

La Juventus continua a lavorare alacremente in ambito di calciomercato. C’è non poca ansia per quanto riguarda le condizioni e il rientro in campo di Paul Pogba. L’infortunio al ginocchio (lesione al menisco laterale) del centrocampista francese potrebbe costringere il classe ’93 a stare lontano dal terreno di gioco per diversi mesi, tornando a disposizione addirittura nel 2023.

L’ex Manchester United si sottoporrà nei prossimi giorni a nuovi controlli diagnostici, per capire meglio come muoversi. Nel frattempo, il Football Director Federico Cherubini si vede costretto a guardarsi attorno sul fronte entrate, alla ricerca di soluzioni alternative fattibili economicamente parlando. Rimane, poi, la necessità di acquistare prima possibile un vice Vlahovic all’altezza, che sia in grado di far rifiatare il bomber serbo nel corso dell’annata. In tal senso, ‘La Vecchia Signora’ potrebbe pescare dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Ancelotti scarta Diaz

Stando a quanto riferisce ‘Marca’, Carlo Ancelotti avrebbe informato la società della propria intenzione di non voler contare su Mariano Diaz nel proprio progetto. La preseason non ha cambiato l’idea del mister italiano, il quale continua a ritenere il 28enne un esubero da cedere. Ecco che la Juventus potrebbe approfittarne per coprire la casella attualmente scoperta. La valutazione di Diaz si attesta sui 7-8 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2023) e a breve i bianconeri potrebbere muovere passi avanti concreti.