Assist della Juve al Milan: si fa sul serio per il grande colpo

Il Milan torna a pensare a un obiettivo messo nel mirino da diverso tempo: l’assist arriva involontariamente dalla Juventus

Niente è mai da dare per scontato nel calciomercato estivo e chi lo sa bene è anche il Milan. I rossoneri si preparano a chiudere l’affare De Ketelaere, ma non si fermeranno qui. Infatti la rosa a disposizione continua ad avere diverse lacune che andranno colmate in questo ultimo mese per i trasferimenti.

A sorpresa il Milan potrebbe tornare a mettere nel mirino un obiettivo che segue da diverso tempo. L’assist inatteso arriva dalla Juventus, anche se in maniera involontaria.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Asensio: Ancelotti non lo vede

Il futuro di Marco Asensio continua a essere una vera e propria incognita. L’attaccante del Real Madrid continua a non essere considerato uno dei titolari sulla trequarti da Ancelotti, così durante questa sessione estiva potrebbe lasciare i ‘Blancos’.

Ieri sera nell’amichevole contro la Juventus Asensio è andato in gol e potrebbe aver riacceso la fiamma del Milan, che non ha mai smesso di osservarlo con interesse. Ora i rossoneri potrebbero fare sul serio per portare alla corte di Pioli lo spagnolo.