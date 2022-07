De Laurentiis sfida la Juventus per il grande ritorno

Napoli – Juventus è già iniziata: una sfida di mercato per arrivare a Miralem Pjanic, centrocampista che piace ad entrambe le compagini

Interessante intreccio di calciomercato tra Napoli e Juventus che potrebbero ritrovare a sfidarsi per l’ingaggio di Miralem Pjanic che potrebbe lasciare il Barcellona.

Obiettivo di mercato in comune per Napoli e Juventus. I club di Aurelio De Laurentiis ed Andrea Agnelli virano entrambi su Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco classe ’90 che potrebbe lasciare il Barcellona in questo ultimo mese di calciomercato estivo.

Un obiettivo con dinamiche diverse: la Juventus ha bisogno di pescare un nuovo centrocampista dopo gli infortuni di Pogba e McKennie, due stop che rischiano di compromettere seriamente la prima parte della nuova stagione. Discorso diverso per il Napoli, che andrà alla ricerca di un nuovo centrocampista nel caso in cui dovesse partire Fabian Ruiz che piace, tra gli altri club, anche alla Juventus.

Calciomercato Juventus, sfida col Napoli per Pjanic

Un intreccio di mercato tra Napoli e Juventus: i bianconeri per il centrocampo pensano anche allo spagnolo Fabian Ruiz. Se quest’ultimo, effettivamente, dovesse lasciare i campani, Aurelio De Laurentiis potrebbe tentare il colpo Miralem Pjanic, possibile anche grazie al Decreto crescita che permetterebbe agli azzurri di ingaggiare il bosniaco.

Legato al Barcellona da altri due anni di contratto, Miralem Pjanic potrebbe dunque tornare in Italia dopo aver collezionato ben 281 gettoni di presenza in Serie A, con quarantadue gol e settantatré assist realizzati con le maglie di Roma e Juventus.