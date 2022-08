Inter-Lazaro addio UFFICIALE: i dettagli

Le strade di Valentino Lazaro e dell’Inter si separano: l’esterno avrà una nuova chance in Serie A

Solo sei presenze all’Inter nella stagione 2019-2020, poi ben tre prestiti, ma ancora non arriva una cessione definitiva. Valentino Lazaro, dopo quanto di buono fatto vedere all‘Herta Berlino, non è più riuscito a dimostrare il suo valore e l’investimento fatto dai nerazzurri a suo tempo non ha ripagato.

Ora per il classe ’96 si apre una nuova possibilità in Serie A. Ad aspettarlo c’è il Torino di Juric, pronto a cercare di rivitalizzare un altro calciatore sotto la sua gestione. Inizialmente sarà il vice di Singo, ma chissà che con la maglia granata non possa finalmente far vedere il meglio di sè.

Lazaro vola a Torino: il comunicato ufficiale