La Juventus non molla Firmino: intreccio ‘fatale’ per il Milan

La Juventus torna a valutare l’ipotesi Firmino e il Liverpool di conseguenza punta un big del Milan

La Juventus è ancora a caccia di un attaccante, più nello specifico di una seconda punta che possa fungere sia da vice Vlahovic che da attaccante esterno nel tridente di Massimiliano Allegri.

Sono diversi i nomi che circolano in orbita Juventus, da Timo Werner a Memphis Depay con Alvaro Morata ancora in pole position. L’attaccante spagnolo vuole a tutti i costi tornare a vestire per la terza volta la maglia bianconera ma al momento il suo futuro dipende dalla volontà dell’Atletico Madrid. La Juventus sta valutando anche altre opzioni e torna a pensare anche all’ipotesi Roberto Firmino, ormai oscurato dall’arrivo di Luis Diaz e Darwin Nunez e possibile partente in casa Liverpool. L’eventuale assalto dei bianconeri all’attaccante brasiliano, però, potrebbe condizionare il mercato del Milan.

Milan, Firmino alla Juve porta Leao al Liverpool

Non c’è ancora nessuna trattativa tra Juventus e Liverpool ma l’eventuale approdo di Firmino a Torino porterebbe i Reds a fiondarsi sul big del Milan, Rafael Leao. Il portoghese è stato il miglior calciatore del campionato di Serie A della scorsa stagione e adesso molte big europee sono su di lui. Il Liverpool potrebbe anche aspettare la scadenza del suo contratto per prenderlo a zero o mettere in piedi un’offerta irrinunciabile per i rossoneri in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Leao ha un contratto col Milan fino al 2024 e attualmente ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Difficilmente i Reds riusciranno a strapparlo via ai campioni d’Italia, a meno di un’offerta irrinunciabile. Il destino di Leao, però, potrebbe dipendere da quello di Firmino.