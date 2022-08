Non solo Rabiot, la big punta un altro centrocampista

Il club francese punta il centrocampista della Juventus ma l’alternativa è in casa Inter

Molte squadre europee guardano in Italia per rinforzarsi e in particolare in casa Juventus ma anche Inter.

Il Monaco, ad esempio, è a caccia di un nuovo centrocampista dopo la cessione di Tchouameni al Real Madrid. Il club francese ha messo gli occhi su Adrien Rabiot, non del tutto al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il francese ha saltato la tournée estiva negli Stati Uniti per motivi personali. Adesso è pronto per tornare in gruppo ma il Monaco lo corteggia e ad un anno dalla scadenza del suo contratto, il giocatore stesso sta valutando l’ipotesi di lasciare Torino. Rabiot, però, non è l’unico centrocampista di Serie A nel mirino del club del Principato.

Monaco, Gagliardini l’alternativa a Rabiot

Il Monaco, infatti, come alternativa a Rabiot ha messo gli occhi su Roberto Gagliardini che ha ancora un altro anno di contratto con l’Inter. Dopo aver sfoltito il reparto con gli addii di Arturo Vidal, Stefano Sensi e Matias Vecino, i nerazzurri non vorrebbero privarsi anche dell’ex Atalanta, sia per questioni di lista che di numero.

Gagliardini, come riportato da ‘interlive.it’, piace anche al Monza di Berlusconi e Galliani ma il Monaco potrebbe scavalcare il club brianzolo. L’Inter valuta tutte le opzioni e alle fine Marotta e Ausilio potrebbero anche aprire alla cessione, qualora arrivasse un’offerta allettante.