Vlahovic lo conosce bene: il vice arriva dalla Premier

Tra le priorità di casa Juventus c’è anche l’inserimento di un vice Vlahovic di rilievo che possa dare ad Allegri una seconda soluzione nel ruolo di prima punta. Suggestione dalla Premier

La Juventus si avvicina all’inizio del campionato con ancora qualche tassello da mettere a posto nel mosaico a disposizione di Massimiliano Allegri. Un mercato importante fin qui quello dei bianconeri, che però a centrocampo hanno perso Paul Pogba per infortunio. Un altro centrocampista e soprattutto una punta centrale di scorta restano le grandi priorità della prossima fase di calciomercato della società di Agnelli.

Il roster a disposizione di Allegri andrà infatti rimodellato ed ampliato il più possibile in ogni reparto, per dare le giuste scelte al tecnico livornese nell’ottica di un’annata che dovrà essere quella del grande rilancio dopo il fallimento dell’ultima stagione. Tra le priorità anche un vice Vlahovic, alla luce dell’addio di Morata e di un Moise Kean duttile ma non sempre convincente. Servirà quindi un altro attaccante centrale capace di garantire gol e forza fisica anche dalla panchina, e che di tanto in tanto possa anche insidiare il posto da titolare del bomber serbo.

Calciomercato Juventus, Mitrovic idea come vice Vlahovic: un altro serbo per Allegri

Da Arnautovic al rientro complesso di Morata, passando per Muriel, Werner e tanti altri. I nomi accostati in queste settimane all’attacco juventino di certo non mancano, ma una soluzione intrigante potrebbe essere rappresentata proprio da una conoscenza diretta dello stesso Dusan Vlahovic. In Inghilterra spicca anche il profilo di Aleksandar Mitrovic, centravanti serbo classe 1994 reduce da un’annata record in Championship con il Fulham.

L’ex Anderlecht è stato decisivo con 43 reti in 44 presenze per la promozione in Premier del club londinese. Accostato già tempo fa alla Serie A, Mitrovic potrebbe rappresentare un’idea stuzzicante per la Juventus: un bomber nel pieno della maturità calcistica, in fiducia dopo la straordinaria stagione passata, e che ben conosce lo stesso Vlahovic, compagno di Nazionale. Prezzo sui 20 milioni di euro per il serbo con eventuale tentativo in prestito con diritto sfruttando la volontà del ragazzo di andare subito a giocare la Champions League senza passare da una stagione di lotta salvezza col Fulham.