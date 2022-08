Rescissione con l’Inter: l’annuncio UFFICIALE di Sanchez

Alexis Sanchez si appresta a rescindere il contratto con l’Inter e intraprendere una nuova avventura: arriva l’annuncio ufficiale del cileno

L’avventura di Alexis Sanchez con l’Inter è giunta al capolinea. I nerazzurri non intendono più garantire lo stipendio da 7 milioni di euro netti al calciatore cileno, che di fatto non è neanche la prima scelta del tecnico Simone Inzaghi tra i sostituti nel reparto offensivo.

La società, infatti, è al lavoro in queste per trovare un accordo con l’entourage dell’ex Barcellona, al fine di mettere in atto la rescissione del contratto – con buonuscita – in scadenza giugno 2023. Un principio d’intesa tra le parti in causa ci sarebbe, ma bisogna ancora sistemare alcuni dettagli prima di poter procedere alla firma. Tant’è che il classe ’88 quest’oggi si è allenato insieme al resto dei suoi compagni nerazzurri. La chiusura della trattativa comunque è abbastanza vicina e le prossime ore saranno decisive.

Calciomercato Inter, nuovo messaggio di Sanchez

A dimostrazione di ciò, arriva un annuncio direttamente dallo stesso Sanchez sul proprio profilo Instagram, social che il cileno è solito utilizzare anche per lanciare dei messaggi alla società, proprio come in questo caso. “Sono sempre stato professionale e di successo nella mia carriera da calciatore. Divertiti e fai ciò che ti rende felice, giocare a calcio“, ha scritto l’attaccante nella descrizione di una foto che lo ritrae con altri componenti del gruppo squadra. Il percorso sportivo di Sanchez, dopo la risoluzione dell’accordo scritto con la ‘Beneamata’, potrebbe proseguire in Francia, col Marsiglia concretamente interessato.