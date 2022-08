Paredes non basta: due big per Allegri

Novità importanti in casa Juventus con Allegri che vorrebbe nuovi colpi per la sua compagine: dopo gli infortuni di Pogba e McKennie, ecco le idee

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: novità in vista a centrocampo con colpi da urlo.

Il club bianconero vorrebbe rinforzare, in primis, la zona centrale di campo dopo gli infortuni a Pogba e McKennie. In pole resiste sempre la pista che porta al centrocampista argentino, Leandro Paredes, che conosce molto bene la Serie A visto che ha vestito le maglie di Roma ed Empoli.

Nella lista della Juventus non c’è soltanto il forte giocatore sudamericano: idee alternative sono quelle di Jordan Veretout della Roma, ormai fuori dai piani di Mourinho, e Miralem Pjanic, che è tornato al Barcellona, proprietaria del proprio cartellino, ma potrebbe subito dire addio. Allegri lo conosce molto bene visto che i due hanno lavorato insieme proprio durante l’esperienza passata in bianconero.

Calciomercato Juventus, idee a centrocampo per Allegri

