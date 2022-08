Il Milan dice addio al centrocampista: il comunicato UFFICIALE

Il Chelsea soffia Carney Chukwuemeka al Milan: ufficiale il passaggio del centrocampista ai Blues

Il Milan lo trattava da tempo, ma il Chelsea l’ha spuntata: Carney Chukwuemeka è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della compagine londinese allenata da Tuchel.

“Aston Villa e Chelsea confermano di aver trovato un accordo per il passaggio a titolo definitivo di Carney Chukwuemeka” recita la nota ufficiale pubblicata pochi minuti fa dal Chelsea. Un fulmine a ciel sereno per il Milan che dopo il colpo De Ketelaere sperava di poter ingaggiare un altro giovane di belle speranze.

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.

The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2022