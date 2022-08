L’Inter sfida la Juventus per il top player a parametro zero

L’Inter ha già individuato il big per sostituire Sanchez ma c’è anche la Juventus in corsa

L’Inter è riuscita a risolvere anche il contratto di Alexis Sanchez. Le parti hanno trovato l’accordo per la rescissione contrattuale che prevederà una buona uscita non da poco del club nei confronti del cileno.

Manca solo l’ufficialità ma è ormai certo che Sanchez non sarà più un giocatore dell’Inter. Il cileno sembra orientato verso il Marsiglia e i nerazzurri adesso sono a caccia di un sostituto per completare il reparto offensivo. Marotta e Ausilio stanno valutando diversi profili, alcuni giovai, altri più esperti. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, il successore del Nino Maravilla potrebbe essere Dries Mertens. L’attaccante belga, classe ’87, non ha rinnovato il suo contratto e ha quindi chiuso la sua splendida avventura al Napoli, congedandosi come miglior marcatore nella storia del club.

Inter, testa a testa con la Juventus per Mertens

L’Inter vede in Mertens una ghiotta occasione a parametro zero per portare a Milano un giocatore che è sempre piaciuto alla società e che anche in passato si era avvicinato. Anche la Juventus, però, è a caccia di un attaccante da utilizzare come vice Vlahovic o come esterno nel tridente. Oltre ai nomi di Depay, Werner e Morata, anche quello di Mertens inizia a prendere quota. Il duello di mercato tra Inter e Juve potrebbe presto riproporsi dopo quello vinto dai bianconeri per Bremer.