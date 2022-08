L’Inter lo prende a parametro zero: ecco la soluzione per Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe tuffarsi sul profilo di Jason Denayer, difensore centrale belga attualmente svincolato: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, nella giornata di sabato 13, sfiderà il Lecce in occasione della prima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dal secondo posto della scorsa stagione con i cugini del Milan campioni d’Italia, sono pronti a ripartire all’assalto della diligenza tricolore e, per farlo, avranno a disposizione un Romelu Lukaku in più al centro dell’attacco. Il centravanti belga, arrivato negli ultimi giorni di giugno, è il vero fiore all’occhiello della campagna di calciomercato della Beneamata che, nonostante siano sfumati i colpi Bremer e Dybala, può ancora puntare per il primo posto in Serie A, potenzialmente conteso dai campioni in carica del Milan di Stefano Pioli e dalla Juventus di Massimiliano Allegri, che si è assicurata le prestazioni del difensore centrale brasiliano, ma anche l’estro e la tecnica di due giocatori di stampo internazionale come Paul Pogba e Angel Di Maria.

Il calciomercato in entrata potrebbe definirsi praticamente concluso, ma forse c’è un ultimo puntello da inserire per Marotta e Ausilio e parliamo dell’alternativa ad Andrea Ranocchia. L’ex difensore centrale nerazzurro ha lasciato Milano a parametro zero per accasarsi al Monza e ora, per la difesa a tre, la coperta è decisamente corta in casa Inter.

Calciomercato Inter, caccia al post Ranocchia

Visto l’addio di Andrea Ranocchia, l’Inter è alla ricerca di un difensore centrale che possa sopperire alla sua assenza. In quest’ottica, i nerazzurri potrebbero mettere nel mirino il nome di Jason Denayer, giocatore belga attualmente svincolato. Il difensore centrale ex Lione, con grande esperienza europea, è un obiettivo anche del Torino e i nerazzurri potrebbero fiutare l’occasione considerando il cartellino da non pagare, restano da sciogliere però i nodi legati alle commissioni per l’ingaggio.