Milan, UFFICIALE: De Ketelaere è rossonero

Il comunicato ufficiale del Milan su Charles De Ketelaere

Adesso è ufficiale: Charles De Ketelaere è un giocatore del Milan. Il trequartista belga è atterrato ieri notte a Milano e nella mattina di oggi ha effettuato le visite mediche.

Successivamente è arrivata la firma sul contratto a Casa Milan. De Ketelaere si lega al Milan per le prossime cinque stagioni (fino al 2027) e da domani sarà a disposizione di Stefano Pioli a Milanello per provare ad essere a disposizione già per l’ultima amichevole pre-campionato. Il talento belga ha scelto il numero 90 per la sua nuova avventura in rossonero. Al Bruges andranno 32 milioni di euro + 3 di bonus. Si tratta del terzo giocatore U23 più caro nella storia del Milan dopo Paquetà e André Silva.

Milan: il comunicato ufficiale su De Ketelaere

Il comunicato ufficiale del Milan: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90.

Nato a Bruges il 10 marzo 2001, Charles cresce nel Settore Giovanile del Club Brugge, con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, totalizzando 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio. Nel novembre 2020 l’esordio con la Nazionale maggiore del Belgio, con cui vanta otto presenze e un gol”.