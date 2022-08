Big dall’Inter, l’ultima idea di Cherubini e Arrivabene

Possibile tentativo della Juventus per un big nerazzurro nelle prossime sessione di calciomercato. Tutti i dettagli

I tifosi dell’Inter restano in apprensione per le situazioni legate al futuro di diversi big, con Dumfries e Skriniar su tutti. Come noto, infatti, top club europei del calibro di PSG e Chelsea sono sempre in agguato.

“Aspettiamo il mercato e vedremo cosa porterà in tutti i settori. Quanti addii? L’anno scorso si ragionava convinti che la cessione di Hakimi sarebbe stata l’unica ma il mercato è imprevedibile: io posso promettere che il 13 agosto ci sarà una Inter competitiva e vorrà vincere, uguale alle altre 5-6. L’anno scorso qualcuno non la metteva nelle prime quattro”. Sui possibili sacrifici in estate, Simone Inzaghi si è espresso così negli scorsi giorni, non promettendo nulla ai tifosi nerazzurri. E sullo sfondo c’è anche la Juventus.

Calciomercato Juve, occhi su Dumfries

Per la Juventus è solo rimandato al 2023 il restyling sulle fasce di difesa. Al termine della prossima stagione, infatti, scadranno i contratti di due senatori come Cuadrado e Alex Sandro. La dirigenza bianconera si sta già guardando intorno e pensa anche all’erede del colombiano. Sul taccuino di Cherubini potrebbe così finire anche il nome di Dumfries, che l’Inter sarà costretta a lasciare andare di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Marotta e Ausilio si priveranno dell’olandese per non meno di 40 milioni di euro. Arrivabene prende appunti.