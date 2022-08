Juventus, accordo per Arthur: la formula

La Juventus ha raggiunto l’accordo per il trasferimento di Arthur: ecco la formula

La Juventus sta tornando a guardarsi intorno sul mercato per il centrocampista, dopo i problemi riscontrati da Aké, McKennie, ma soprattutto dopo il grave infortunio di Paul Pogba.

Intanto la società pensa anche a sfoltire la rosa in alcuni reparti, per alleggerire il monte ingaggi. A liberare un posto a centrocampo sarà Arthur Melo. Il brasiliano è ormai fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e con ancora tre anni di contratto, i bianconeri stanno cercando una soluzione per mandarlo altrove. La soluzione sarebbe arrivata tramite il pressing dalla Spagna del Valencia.

Arthur al Valencia: la formula

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, il Valencia avrebbe raggiunto l’accordo con la Juventus per il trasferimento di Arthur. La formula sarà quella del prestito gratuito, con i bianconeri chiamati a coprire una parte dell’ingaggio. L’ex Barcellona sta per diventare il nuovo centrocampista di Gennaro Gattuso, neo allenatore del club spagnolo, che ha telefonato personalmente il giocatore, risultando decisivo nella decisione finale.