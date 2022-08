De Ligt rovina i piani della Juventus: sì al Bayern Monaco

Dopo l’addio alla Juventus, de Ligt continua a rovinare le strategia della compagine bianconera: sta trattando con il Bayer Monaco

Un’idea da urlo grazie al lavoro certosino del centrale olandese de Ligt: dopo l’addio ai bianconeri, il difensore del Bayern Monaco si è fatto portavoce di un possibile trasferimento da urlo.

Come svelato dal portale “ElNacional” Frenkie de Jong avrebbe bloccato il suo trasferimento al Manchester United: il progetto di Erik Ten Hag non soddisfa le sue richieste visto, inoltre, che i Red Devils non parteciperanno alla prossima Chhampions League.

Nelle ultime ore per il suo acquisto è tornato ad essere favorito il Bayern Monaco, che ha sempre monitorato le prestazioni del centrocampista olandese. L’olandese, molto amico di de Ligt, sarebbe un sostituto all’altezza di Leon Goretzka, che attualmente è infortunato e starà fuori per diversi mesi. Un’idea suggerita proprio dal suo connazionale, che ha detto addio alla Juventus per un nuovo progetto entusiasmante della sua carriera. Il centrocampista del Barcellona potrebbe dire addio ai catalani per finanziare anche il mercato della compagine guidata da Xavi dopo i colpi super.

Calciomercato, de Jong verso l’addio al Barcellona

Lo stesso de Ligt è sempre in contatto con il suo collega-amico per convincerlo subito a firmare con il Bayern Monaco. La trattativa prosegue con la speranza che si possa chiudere al più presto. L’obiettivo di de Jong è quello di tornare ad essere protagonista: Xavi l’ha provato anche come difensore centrale nelle ultime uscite stagionali, ma il suo addio sembra più vicino.