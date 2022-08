Milinkovic-Savic alla Juventus, il piano bianconero per sbloccare l’affare

La Juventus continua a sognare il colpo di Milinkovic-Savic a centrocampo: l’affare potrebbe sbloccarsi a breve, la strategia dei bianconeri

Dopo l’infortunio di Pogba, la Juventus vuole correre subito ai ripari con un profilo da urlo per puntellare il centrocampo a disposizione di Max Allegri.

Da tempo il forte centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, sarebbe finito nel mirino dei bianconeri e dei top club europei. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter Enganche, ora la dirigenza torinese starebbe facendo sul serio. Il club bianconero sarebbe disposto ad offrire fino a 60 milioni di euro senza contropartite tecniche da dare alla Lazio.

Un’idea da urlo per quanto riguarda il futuro della compagine guidata da Massimiliano Allegri, che intende partite subito alla grande in vista della prossima stagione. Un profilo davvero interessante per essere protagonisti in campo europeo con il forte giocatore serbo, che si è legato da anni ai colori biancocelesti.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic l’idea da urlo

La Juventus vuole continuare ad essere protagonista in vista della prossima stagione con acquisti da urlo: il club bianconero intende essere competitivo al massimo in ottica futura dimenticando in fretta le stagioni precedenti. Milinkovic-Savic è un profilo da urlo per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Un acquisto top per provare a tornare competitivi in campo europeo in attesa dei recuperi di McKennie, Pogba e Chiesa, in campo verso gennaio dopo il grave infortunio al ginocchio. I prossimi giorni saranno così decisivi per conoscere tutti i piani dei bianconeri.