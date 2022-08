Due difensori verso la Liga: doppia beffa per Roma e Juve

Due big sono ad un passo dalla Liga: doppia beffa per Roma e Juventus

La Roma è sicuramente una delle rivelazioni assolute del calciomercato estivo. La nuova proprietà sta investendo in maniera concreta per costruire una squadra che possa competere con le big italiane e non solo.

Dopo gli arrivi di Celik, Matic e Dybala, oggi è il giorno di un altro grande colpo: si tratta di Georgino Wijnaldum, in arrivo dal Paris Saint-Germain. I giallorossi, però, hanno bisogno di intervenire anche in difesa e sono alla ricerca di un difensore centrale che possa rispecchiare le caratteristiche che piacciono a Mourinho. Uno dei profili seguiti dalla Roma nelle ultime settimane è Eric Bailly, ivoriano classe ’94 del Manchester United, con cui ha un contratto fino al 2024. La Roma lo sta corteggiando ma la situazione adesso sembra essersi complicata.

Addio Bailly: il Siviglia lo chiama insieme a Telles

Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, Eric Bailly, finito nel mirino anche del Fulham, sarebbe vicinissimo al Siviglia che sta trattando con lo United la formula del prestito.

Insieme a lui potrebbe accasarsi al club andaluso anche Alex Telles, terzino sinistro ex Inter, nella lista degli obiettivi della Juventus per rimpiazzare Alex Sandro. Due difensori che si allontanano sempre di più dalla Serie A, pronti ad accettare la chiamata del club spagnolo.