Inter e Juve sopraffatte da Conte: affondo da 25 milioni

Le due rivali italiane avevano messo gli occhi sul giovane esterno difensivo di proprietà dell’Udinese ma il Tottenham dell’ex Conte spinge per la sua cessione

Antonio Conte torna all’assalto del mercato italiano, questa volta con un obiettivo ben preciso che potrebbe stroncare l’interesse dei suoi vecchi club Inter e Juventus. Il tutto coadiuvato dal solito brillante, preciso lavoro chirurgico di Fabio Paratici, direttore generale del Tottenham.

Il club inglese avrebbe puntato il giovane esterno di difesa Destiny Udogie, attualmente sotto contratto con l’Udinese. Senza nulla togliere alla realtà friulana, l’azzurrino è destinato a calcare palcoscenici più importanti poiché già considerato come uno dei talenti più promettenti del nostro calcio. Stando a quanto riportato dal ‘The Sun’, il Tottenham spera di raggiungere presto un accordo con la dirigenza di Pozzo sulla base di un’offerta da 25 milioni di euro. Nell’accordo, tuttavia, sarebbe previsto anche un rientro all’Udinese in prestito al fine di poter proseguire il percorso di formazione iniziato in Serie A. Da rimarcare infatti il bottino di 5 reti nella passata stagione, durante la quale ha collezionato la bellezza di 35 presenze.

Calciomercato, non solo Tottenham su Udogie

Il Tottenham non sarebbe l’unico club interessato alle prestazioni sportive del giovane terzino Udogie. Gli ultimi rumors di mercato riportano in lista anche il Manchester United così come il Brighton, quest’ultimo maggiormente intenzionato a rivaleggiare con gli ‘Spurs’ per via della vicinissima cessione di Marc Cucurella verso il Chelsea.