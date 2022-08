Scambio per l’attaccante: l’Inter fa affari in Serie A

Il Sassuolo potrebbe fare sul serio per Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter di Beppe Marotta: le ultimissime notizie di calciomercato sui nerazzurri



L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in vista della prossima stagione e dell’inizio del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri esordiranno nella serata di sabato contro il Lecce neopromosso, sarà quella la prima giornata della nuova Beneamata costruita da Beppe Marotta. L’Inter ha riabbracciato, in questa finestra estiva di calciomercato, Romelu Lukaku, centravanti belga reduce da un’esperienza decisamente negativa con la maglia del Chelsea, ma ha anche rinforzato la rosa con innesti di livello assoluto, basti pensare ai centrocampisti Asllani e Mkhitaryan per arrivare a Raoul Bellanova ed al portiere, Andre Onana, che si contenderà un posto fra i pali con il capitano e decano della rosa nerazzurra Samir Handanovic. Nel calciomercato però non ci sono soltanto le entrate, ma anche le uscite. Sono diversi gli elementi dell’organico della Beneamata che potrebbero lasciare Milano entro la fine del mese di agosto.

Il nome caldissimo, nelle scorse settimane, sembrava essere quello di Milan Skriniar, ma ora la pista PSG sembra essersi raffreddata, discorso analogo per Denzel Dumfries, esterno destro olandese finito sulle tracce del Chelsea, che sta lavorando però per l’ingaggio di un altro esterno, Marc Cucurella. Poi c’è Andrea Pinamonti. Sul bomber ex Empoli c’è l’interesse di Sassuolo, Atalanta e Salernitana con i primi che potrebbero avanzare una nuova offerta all’Inter.

Calciomercato Inter, nuova proposta per Pinamonti

Il Sassuolo, per arrivare ad Andrea Pinamonti, potrebbe mettere sul piatto un’offerta differente da quella soltanto cash di cui si parlava nei giorni scorsi. I neroverdi sarebbero infatti disposti a mettere sul piatto il cartellino di Mert Muldur, terzino destro valutato circa 10 milioni di euro, ed un conguaglio economico di una cifra simile che possa soddisfare le richieste della dirigenza nerazzurra.