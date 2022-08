Il triangolo di mercato favorisce la Juve: colpo da 90 in attacco

Un super triangolo di mercato porterebbe ad Allegri il tanto agognato attaccante ‘di scorta’ che nel frattempo prenderebbe il posto di Chiesa sulla corsia di sinistra

Che la Juventus stia cercando un attaccante non è certo una novità. Allegri, conscio di non poter riavere Morata, sta chiedendo alla dirigenza uno sforzo per prendere un giocatore duttile che possa sia interscambiarsi con Vlahovic che occupare la corsia di sinistra lasciata libera da Chiesa a causa dell’infortunio.

In favore della Juventus potrebbe venire il mercato estero. Anche il Chelseaè alla ricerca di un attaccante, il cui acquisto potrebbe liberare Timo Werner. Nelle ultime ore il nome più caldo è quello di Pierre Emerick Aubameyang. Il giocatore del Gabon sarebbe perfetto per gli schemi di Tuchel, che ama giocare con un centravanti di movimento in grado anche di liberare gli spazi per i compagni.

L’ex Milan, però, è ancora distante dal dire sì ai Blues, che potrebbero optare anche per la soluzione low cost Depay. L’olandese è in rotta con i blaugrana e starebbe addirittura trattando uno svincolo per accasarsi a zero in un altro club.

Il Chelsea fa l’assist alla Juve: si sblocca Werner

Se uno dei due dovesse arrivare, Tuchel potrebbe lasciar partire il tedesco più a cuor leggero. I bianconeri – oltre al Milan – sono molto interessati e potrebbero cogliere al balzo l’occasione, favoriti anche dal bisogno di cedere del Chelsea, che attualmente ha incassato esclusivamente i soldi del prestito oneroso di Lukaku.

Werner potrebbe inizialmente collocarsi sulla corsia di sinistra nello scacchiere di Allegri – cosa già vista con Tuchel – e all’occorrenza giocare con, o al posto, di Vlahovic. Per l’operazione molto dipenderà dalla volontà del Chelsea: vedremo se l’affondo decisivo per l’attaccante arriverà o meno.