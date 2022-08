Vuole andare via, la conferma: “Sembra una barzelletta”

Novità importanti per quanto riguarda il top player: può andar via subito, ha chiesto la cessione: la conferma con la verità assoluta

Dopo tanti mesi è tornato il caso per quanto riguarda il big, che ha chiesto subito la cessione: la conferma arrivata dallo stesso Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è lasciato andare in una lunga intervista ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” in cui ha svelato anche il possibile addio dello spagnolo Luis Alberto: “Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale , proprio a Siviglia”. Poi ha svelato ulteriori dettagli interessanti: “Non so dirti se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se vuoi, particolare”.

Calciomercato Lazio, il punto di vista su Luis Alberto

Così il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ha rivelato ai microfoni di Radio Radio, ha rivelato il suo punto di vista su questa delicata questione che è nata nuovamente in casa Lazio: “Sarri ha detto la verità su Luis Alberto, cioè che vuole andare via”. Infine, ha concluso affermando che è una dinamica surreale: “La situazione è estremamente surreale, da tredici mesi il calciatore desidera andare al Siviglia e per non andare a Formello usa la scusa della febbre. A me sembra una barzelletta”.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche la cessione di Luis Alberto, ma Lazio non intende svenderlo. La sua comunicazione è stata effettuata, ora si dovrà capire se ci siano o meno i margini di una trattativa.