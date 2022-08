Il Barcellona non cambia idea, per la Juventus è un’occasione

Il Barcellona non cambia idea e ritiene il calciatore fuori dai piani di Xavi, per la Juventus può essere un’occasione

Xavi ha deciso e non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Le strategie di mercato passano spesso per opportunità, ma il Barcellona ha scelto di andare avanti per la propria strada.

Una strada che porta comunque all’arrivo di un terzino destro: Azpilicueta era il grande obiettivo dei catalani che hanno dovuto però fare i conti con l’intransigenza del Chelsea che non ha ceduto l’esterno e gli ha rinnovato il contratto per due stagioni.

Obiettivo sfumato ma la strategia non cambia: Xavi vuole un esterno destro di difesa ed ora il Barça proverà a mettere le mani su Meunier del Borussia Dortmund. Una scelta che significa addio per Dest: il 21enne americano non rientra nei piani del tecnico blaugrana ed è quindi sul mercato, in attesa dell’offerta giusta. Ci pensa il Manchester United con ten Hag che lo riprenderebbe volentieri, è uno dei nomi sul taccuino dell’Inter in caso di addio di Dumfries, ma può diventare un’occasione anche per la Juventus.

Calciomercato Juventus, occasione Dest: Danilo cambia ruolo

Con Xavi che ha deciso di non puntare su di lui, il futuro di Dest al Barça è ormai segnato. Ne potrebbe approfittare la Juventus chiedendo l’ex Ajax in prestito con la discussione sul riscatto (valutazione tra i 16 e i 18 milioni) rimandata alla prossima estate.

Un tentativo che avrebbe anche conseguenze dal punto di vista tattico e delle uscite. Con Rugani destinato all’addio, tra Serie A e Turchia, come centrale verrebbe impiegato Danilo che ha già dimostrato di poter fare bene questo ruolo. Così la retroguardia di Allegri verrebbe ridisegnata quasi totalmente. Una ipotesi che dovrà diventare concreta nei prossimi giorni: Dest fuori dai piani di Xavi, la Juve può approfittarne.