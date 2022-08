Accordo con la Juventus: il piano per il sì definitivo

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per chiudere altri colpi da regalare a Massimiliano Allegri: la svolta dell’affare

Allegri non vede l’ora di mettersi nuovamente in gioco dimenticando l’ultima stagione avara di risultati e di emozioni: il club bianconero vorrebbe accontentarlo con nuovi innesti di assoluto valore.

Così la dirigenza torinese avrebbe trovato l’accordo per l’esterno dell’Eintracht Francoforte, Filip Kostic, con un triennale da da 3,5 milioni netti a stagione, bonus compresi. La Juventus dovrebbe trovare l’accordo con il club tedesco sulla base di dieci milioni.

La strategia dei bianconeri è quella di provare inserire il terzino sinistro, Luca Pellegrini, per convincere così i tedeschi ad accettare l’affare. La trattativa prosegue senza sosta con la volontà della dirigenza torinese di chiudere un nuovo colpo in entrata per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Kostic il nuovo colpo per Allegri

Il terzino sinistro della Juventus è in uscita con tante squadre, anche in Serie A, che avrebbero chiesto così informazioni ai bianconeri. La volontà della compagine è quella di rimettersi in moto per competere anche a livello europeo con la Champions League da protagonisti. Filip Kostic è stato seguito a lungo anche dall’Inter, ma ora la Juventus potrebbe chiudere l’affare in tempi brevi per rinforzare le corsie esterne della compagine guidata da Allegri. Una nuova idea suggestiva in vista della prossima stagione per rinforzare ogni reparto a disposizione dell’allenatore livornese.