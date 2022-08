Il Milan trema, offerta irrinunciabile di Klopp per il big

Il Milan inizia a tremare per l’interesse del Liverpool per uno dei big: Jurgen Klopp mette sul piatto 60 milioni di euro

Il calciomercato del Milan potrebbe iniziare a preoccupare Stefano Pioli in vista della nuova stagione che ormai è alle porte. I rossoneri dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere dal Club Brugge, trattativa durata diverso tempo, potrebbe arrivare l’assalto del Liverpool per uno dei pezzi fondamentali della rosa a disposizione di Pioli.

Jurgen Klopp infatti per chiudere in bellezza questa sessione estiva di calciomercato sembrerebbe aver puntato il mirino proprio tra le fila rossonere. I ‘Reds’ potrebbero mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile per il Milan.

Calciomercato Milan, Klopp spaventa Pioli: 50 milioni per Tonali

Quest’ultimo mese di calciomercato potrebbe ovviamente riservare sorprese. In casa Milan l’assalto che potrebbe spaventare il tecnico Stefano Pioli potrebbe arrivare dal Liverpool. Il club inglese potrebbe far partire l’assalto a Sandro Tonali, centrocampista fondamentale per lo scacchiere di Stefano Pioli.

Ovviamente l’importanza del centrocampista italiano porta il Milan a definirlo incedibile, ma come è naturale davanti a un’offerta monstre i rossoneri sarebbero costretti a lasciarlo partire. La disponibilità economica al club inglese sembrerebbe non mancare, mentre il Milan chiede almeno 50 milioni per il centrocampista che lo scorso anno è stato decisivo nella vittoria dello scudetto. Vedremo se i ‘Reds’ non si faranno scrupoli e vorranno accontentare le richieste milaniste.