Ora è UFFICIALE: ha firmato con il Milan fino al 2027

Il sito del Milan ufficializza un rinnovo contrattuale, i rossoneri lo considerano idoneo a sostituire Kessie

Con una nota apparsa sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato il rinnovo di un centrocampista ritornato dopo la buona esperienza in prestito alla corte del tecnico del Torino Ivan Juric nella scorsa stagione. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha firmato fino al 30 giugno 2027.

Trattasi di Tommaso Pobega che, dopo il mancato arrivo di Renato Sanches approdato al Paris Saint Germain, potrebbe essere chiamato in campo, nonostante le differenti caratteristiche, a sostituire la partenza di Frank Kessie verso Barcellona ma deve vedersela con una folta concorrenza visto l’approdo al Milan anche del centrocampista francese Yacine Adli prelevato dal Bordeaux già nella scorsa stagione, e parcheggiato agli stessi francesi poi retrocessi dapprima in Ligue 2, e al rinforzo che Maldini sta cercando.

I numeri di Pobega con la maglia del Torino

Tommaso Pobega è sceso in campo 33 volte in Serie A nella stagione 2021/2022 realizzando 4 gol in campionato e ricevendo 11 cartellini gialli.

Ha realizzato il suo primo gol in campionato contro Salernitana il 12 settembre 2021, avendo realizzato una rete nella vittoria per 4-0 del Torino contro i campani. Invece ha segnato il suo ultimo gol sempre in campionato contro l’Hellas Verona il 19 dicembre 2021 nella vittoria per 1-0 contro gli scaligeri.