Sogno Monza, proposto dal Real Madrid: la risposta di Galliani

Il Monza sta mettendo a segno una campagna acquisti importante, mentre viene offerto un giocatore del Real Madrid: Galliani risponde

Non si spegne l’entusiasmo in casa Monza. Dopo il grande approdo in Serie A il club brianzolo sta mettendo a segno un calciomercato che nessuno si aspettava, con grandi colpi per rinforzare ogni reparto. Per questo motivo la salvezza sembrerebbe essere solo il primo obiettivo da raggiungere per poi puntare più in alto.

Proprio durante questa sessione estiva a essere offerto al Monza sembrerebbe essere stato un giocatore ex Real Madrid. Adriano Galliani ha però detto di no.

Calciomercato Monza, no a Isco: si sogna ancora Icardi

Il futuro di Isco non è ancora stato deciso. Il talento spagnolo dopo essersi svincolato dal Real Madrid, per il mancato rinnovo del contratto, non ha ancora trovato una nuova squadra. A sorpresa il suo entourage potrebbe averlo offerto anche il Monza, la cui società ha dimostrato grande ambizione per il futuro.

La risposta di Galliani all’ingaggio del giocatore però sarebbe stata negativa. Infatti il Monza vorrebbe sfruttare l’extra budget solamente per rinforzare l’attacco e il sogno rimane sempre Mauro Icardi, attaccante che sarebbe in uscita dal Psg.