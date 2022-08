Attacco a Conte: “Risultati migliori senza di lui”

Duro attacco al tecnico del Tottenham, Antonio Conte. Messi in discussione i suoi risultati a livello europeo

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, sembrerebbe non essere totalmente soddisfatto dagli acquisti fatti dal club inglese in questo calciomercato inglese. Per la Premier League la stagione inizierà domani, con una settimana d’anticipo rispetto alla Serie A, ma ancora non sono arrivati grandi colpi.

Ad essere attaccato però è proprio l’allenatore italiano, accusato di lamentarsi molto delle disponibilità economiche dei club che allena. Messa in discussione anche la sua capacità di ottenere risultati in Europa.

Conte attaccato da Ravezzani: “Si è lamentato che non hanno denaro”

Il Tottenham di Antonio Conte nella scorsa stagione è riuscito a tornare in Champions League, così il tecnico italiano sembrerebbe volere nuovi innesti di qualità per riuscire ad alzare l’asticella in quanto a obiettivi. Alcuni giocatori importanti sono arrivati come Richarlison e Perisic, però sembrerebbero non bastare ad Antonio Conte.

Ad attaccare il tecnico degli ‘Spurs’ è però il giornalista Fabio Ravezzani, che sul proprio account Twitter scrive: “Conte ha allenato Juve, Chelsea, Inter e Tottenham. Di tutte si è lamentato che non avessero abbastanza denaro per accontentare le sue richieste. Tutte hanno ottenuto risultati migliori in Europa senza lui”. Un duro attacco sulle qualità di allenare in Europa nei confronti di Antonio Conte.