Richiesta da 30 milioni: ora il Milan è spalle al muro

Saltata la pista Renato Sanches il Milan ha due sole alternative da potersi giocare ma se salta l’una, l’altra è estremamente difficile da raggiungere

Il Milan non rientra certamente tra le protagoniste di questa sessione estiva di mercato. Quantomeno non al pari di Inter, Juventus e Roma che tirando le somme hanno saputo fare meglio. Il colpo di maggior spessore è infatti rappresentato dall’entrata di De Ketelaere dal Bruges per 36 milioni, poi si è trattato per lo più di operazioni di assestamento e qualche riconferma.

Mancano ancora tre settimane alla chiusura dei giochi e non tutto è ancora definito. Pioli sente l’assenza di un carrillero di centrocampo di qualità, come lo era Kessié. Al suo posto era stata sondata la pista Renato Sanches, bruscamente interrotta dall’inserimento prepotente del Paris Saint-Germain che ha infine sedotto il Lille.

Per Maldini è scattato il piano di riserva, rappresentato dal giovane azzurro Davide Frattesi. Il ventiduenne è stato – ed è tutt’ora – ben visto da numerosi top club italiani fra cui la stessa Inter (che infine ha preferito investire su altro) e la Roma, di cui il ragazzo è sempre stato tifoso. La sua entourage continua a spingere per il suo trasferimento in rossonero ma la dirigenza del Sassuolo ha il coltello dalla parte del manico e cerca di sfruttarne la zigrinatura della lama a proprio vantaggio. Non sono accettabili offerte inferiori ai 25 milioni.

Calciomercato Milan, Koopmeiners alternativa dell’alternativa

Se non si dovesse raggiungere un accordo al ribasso per Frattesi, il Milan avrebbe da giocarsi l’ultima carta Koopmeiners. Questa però potrebbe riverlarsi persino più ostica della precedente: l’Atalanta chiede 30 milioni di euro, senza aprire alla possibilità di inserimento di una contropartita del calibro di Saelmaekers. Rossoneri dunque con le spalle al muro, costretti a correre ai ripari nel minor tempo possibile ma con la massima efficenza economica.