Il Monza sogna Icardi: il Psg ‘aiuta’ Galliani

Il Monza non vuole smettere di sognare e mette nel mirino Mauro Icardi: l’assist per Galliani arriva proprio dal PSG

Entusiasmo alle stelle in casa Monza per l’inizio della nuova stagione, la prima storica in Serie A. Il club brianzolo sta effettuando un calciomercato importante per costruire una squadra competitiva che possa sorprendere tutti e andare oltre l’obiettivo salvezza, che rimane quello prioritario.

Proprio per non smettere di sognare il Monza potrebbe pensare di mettere a segno un colpo di livello internazionale, ovvero Mauro Icardi dal PSG. Il bomber argentino non ha più molto spazio nel club parigino, che potrebbe volere la sua cessione per liberarsi anche del suo ingaggio. Un nuovo indizio sul suo addio arriva anche dalla partita d’esordio in Ligue 1 contro il Clermont, per la quale il tecnico Galtier ha lasciato fuori dalla lista dei convocati proprio Mauro Icardi, secondo ‘RMC Sport’ per questioni private. Un assist per Adriano Galliani che vorrebbe far sognare i tifosi del Monza con il grande colpo argentino in attacco.