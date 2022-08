Come Suarez, il big torna in Sudamerica: l’annuncio a sorpresa

Luis Suarez ha fatto una scelta di cuore tornando in patria al Nacional: l’altro bomber d’Europa potrebbe volare in Argentina per una decisione simile

Dopo tanti anni da protagonista in Europa, Luis Suarez ha optato per tornare in Uruguay vestendo la maglia del Nacional: ora l’altro bomber uruguiano potrebbe scegliere in maniera simile.

Come svelato su Twitter dal giornalista Martin Arevalo, corrispondente anche di ESPN, Edinson Cavani avrebbe accettato l’offerta del Boca Juniors. Una decisione davvero a sorpresa visto che l’ex Napoli e Manchester United non sarebbe pronto ad aspettare il Villarreal. Così è arrivata la scelta di tornare in Sudamerica, questa volta in Argentina, optando per una decisione simile a quella di Luis Suarez, che ha deciso di volare al Nacional.

Le prossime ore saranno decisive per l’annuncio ufficiale: Cavani non vede l’ora di indossare la maglia del Boca Juniors per essere protagonista alla Bombonera a suon di gol.

Calciomercato, Cavani verso una nuova avventura

Il bomber uruguaiano è pronto per una nuova avventura: Cavani non vede l’ora di rimettersi in gioco per regalare gioie ai prossimi tifosi. L’ex attaccante del PSG, tra le tante compagini in cui ha militato, potrebbe così volare in Argentina nei prossimi giorni per un colpo a sorpresa: il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, alla ricerca di un bomber da urlo in vista della prossima stagione.