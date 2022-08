Guaio Milan: Giroud salta il Vicenza per infortunio

Brutta notizia per il Milan in vista dell’esordio in campionato contro l’Udinese, si ferma Giroud per un problema muscolare

Sorpresa al momento dell’ufficializzazione delle formazioni da parte del tecnico del Milan Stefano Pioli in vista dell’amichevole odierna contro il Vicenza. Difatti non compare il nome dell’attaccante artefice dello scudetto rossonero Oliver Giroud nella distinta ufficiale della gara contro i biancorossi.

Sembrerebbe infatti che il francese abbia accusato un affaticamento muscolare dopo gli ultimi test prima della gara amichevole, ma nulla di particolarmente preoccupante. Pioli ovviamente non ha avuto alcuna intenzione di correre rischi inutili in vista del debutto ufficiale in campionato di Serie A di sabato prossimo contro l’Udinese.

Al suo posto il tecnico rossonero ha schierato l’esterno della nazionale croata Ante Rebic che ha giocato quindi dal primo minuto ma, a dispetto della sua consueta disposizione tattica, come prima punta a guidare l’attacco rossonero. Piccolo allarme però per il Milan che deve fare i conti con il neo acquisto Divorck Origi alle prese con un problema al retto femorale, quindi per il tecnico emiliano è di fondamentale importanza avere Giroud al cento per cento della condizione in vista dell’inizio di stagione.

Giacomo Indiveri