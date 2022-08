Chiede la cessione: niente Juve, è occasione Premier

Il centravanti ha formalizzato la propria intenzione di lasciare il sodalizio rossoblu ma è improbabile la permanenza in Italia, c’è una grande big inglese su di lui

La Juventus è ancora alla ricerca di un buon centravanti che funga da supporto a Dusan Vlahovic, a poco dall’inizio del campionato di Serie A e delle altre competizioni che seguiranno. Tra i tanti profili analizzati uno in particolare ha fatto gola alla dirigenza bianconera nelle ultime settimane, per via dell’ottimo rendimento nel corso della passata stagione con la maglia del Bologna.

Si tratta di Marko Arnautovic, 33 anni con altrettante presenze sulle spalle nello scorso campionato e 14 reti di bottino personale. Il calciatore austriaco avrebbe chiesto alla dirigenza rossoblu il permesso di trovare un’altra sistemazione, ma con ogni probabilità non si tratterà di un club di Serie A. Stando a quanto riportato dal ‘Resto del Carlino’, su di lui ci sarebbero i fari puntati del Manchester United. Sarebbe dunque l’ultima grande occasione della sua carriera in uno dei club più prestigiosi del panorama calcistico europeo.

Calciomercato, rifiuto perentorio per la cessione di Arnautovic

Nonostante la richiesta formale del calciatore, la dirigenza del Bologna nella persona di Sartori avrebbe escluso la possibilità di un trasferimento. Il calciatore è considerato un profilo troppo importante per gli schemi di Mihajlovic.