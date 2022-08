Inter, erede Skriniar dalla Serie A: nodo rinnovo

Il PSG non molla Milan Skriniar e l’Inter inizia a correre ai ripari. Erede dalla Serie A, ma va sciolto prima il nodo rinnovo

Tre settimane di fuoco per l‘Inter che dovrà sia cercare di rinforzare la propria rosa che capire quale sarà il futuro di Milan Skriniar. Il PSG infatti sembrerebbe non aver ancora rinunciato al difensore slovacco e nelle prossime settimane potrebbe tornare all’attacco con un’altra offerta che potrebbe far vacillare il club nerazzurro.

Per questo motivo la società interista è già al lavoro per trovare l’erede del centrale difensivo. Il mirino rimane puntato in Serie A, ma c’è prima da risolvere il nodo rinnovo.

Calciomercato Inter, Milenkovic erede di Skriniar: rinnovo determinante

Il futuro di Milan Skriniar rimane un’incognita per l’Inter, mentre la difesa continua a traballare come dimostrato ieri nell’amichevole contro il Villareal. Per il difensore slovacco potrebbe arrivare una nuova offensiva del PSG nei prossimi giorni, così i nerazzurri si preparano a correre ai ripari.

Il profilo che continua a piacere in Serie A è quello di Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina in scadenza di contratto nel 2023. Proprio al contratto potrebbe essere legato il suo passaggio in nerazzurro. Infatti se non rinnoverà entro metà della settimana prossima l’Inter potrebbe tornare all’assalto e cercare di prenderlo a prezzo di saldo. Dunque la prossima sarà una settimana fondamentale per la retroguardia interista.