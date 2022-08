Bufera Inzaghi, tifosi sotto attacco: “Si stanno superando”

Inzaghi, tecnico dell’Inter, è finito al centro delle critiche da parte dei tifosi: arriva un pesante attacco ai sostenitori nerazzurri

La preseason dell’Inter sta generando non poca preoccupazione tra i tifosi. Ieri è arrivata un’altra prova tutt’altro che convincente nell’amichevole col Villarreal, che ha abbattuto 2-4 la squadra guidata da mister Simone Inzaghi. Proprio il tecnico piacentino è finito nel mirino della critica, con molti sostenitori nerazzurri che lo accusano di non essere adatto a affrontare un simile carico di responsabilità.

D’altronde, il finale della scorsa stagione ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente, che teme di dover vivere un altro epilogo simile. Inoltre, numerosi supporters del club lombardo si domandando come mai l’allenatore continui a schierare da titolare Samir Handanovic, nonostante l’approdo di Onana. Se il buongiorno si vede dal mattino, è indubbio che Inzaghi debba rivedere qualcosa (a meno di una settimana dall’inizio del campionato). Ma c’è anche chi prende le difese dell’ex Lazio.

Inter, Fusato su Inzaghi: “I tifosi si stanno superando”

In particolare, l’opinionista Riccardo Fusato – sul proprio profilo Twitter – ha sferrato un pesante attacco nei confronti dei tifosi della ‘Beneamata’, in riferimento al tecnico: “L’interista criticone voleva cacciare Mourinho dopo l’1-1 contro il Bari – ha scritto Fusato -. Ma quest’anno si sta superando: ha segato Inzaghi e mezza squadra al 6 di agosto. Che disagio“. Parole che non lasciano a molte interpretazioni.