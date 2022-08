Morata show, così la Juventus lo riprende: doppio affare

Alvaro Morata segna tre gol contro la Juventus in amichevole: il punto sulla trattativa

Nell’amichevole pre-campionato di ieri alla Continassa di Torino tra Juventus e Atletico Madrid, la scena se l’è presa inequivocabilmente Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo, al centro delle voci di mercato che riguardano proprio la Juventus, ha segnato tre gol che hanno deciso la gara, sigillata dal gol di Cunha nel recupero. Una grande prova di forza, quella di Alvaro Morata, un segnale forte nei confronti della ‘Vecchia Signora’ che dopo questa partita sarà ancora più convinta di riportarlo a Torino. Il problema principale rimane la cifra chiesta dall’Atletico Madrid.

Juventus, obiettivo 35 milioni per Morata e Savic

Il club madrileno tiene il pugno duro su Morata e chiede circa 35 milioni di euro per lasciarlo partire. Lo spagnolo ha un contratto con i colchoneros fino al 2024, di conseguenza il suo futuro dipende anche dalla decisone che prenderà il club.

In questo momento Simeone lo considera utile e funzionale alla causa, di conseguenza l’Atletico non sembra voler fare sconti. La Juve lo rivorrebbe ma non è disposta a spendere la cifra richiesta, se non con l’inserimento di un difensore come Stefan Savic.