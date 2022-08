Tifosi pazzi di lui: vogliono il rinnovo, Juve lontana

Brutta sconfitta per la Juventus nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato: ora servono nuovi rinforzi, ma i tifosi lo amano da morire

Negli ultimi anni ha vissuto stagioni altalenanti, soprattutto a causa di gravi infortuni: la Juventus l’ha monitorato da sempre, ma ora i tifosi non vorrebbero il suo addio.

Nicolò Zaniolo è pronto per disputare una stagione da protagonista. Il talentuoso giocatore della Roma, nel mirino di Juventus e Tottenham, è stato accolto da un’ovazione incredibile all’Olimpico nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione. I tifosi non vorrebbero vederlo altrove, ma la società giallorossa dovrà capire un po’ la sua situazione: nonostante stagioni vissute tra alti e bassi, Zaniolo si è preparato al meglio perdendo diversi kg rispetto al passato lavorando durante l’estate con un preparatore.

Il suo futuro è ancora in dubbio, ma la Roma potrebbe pensare anche a sorpresa al suo rinnovo. Tanti tifosi giallorossi sui social hanno cercato di far sentire la loro vicinanza: il tandem Zaniolo–Dybala dietro all’unica punta Abraham inizia a far sognare i sostenitori della compagine capitolina. Infine, anche il Tottenham guidato da Antonio Conte sta provando il tutto per tutto per portarlo in Premier League. La Juventus vorrebbe rinforzare il reparto offensivo con il suo profilo, ma al momento non ci sono stati spunti interessanti da parte della società bianconera.

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora molto incerto: la possibilità di un addio è sempre molto attuale. Ecco qualche messaggio dei tifosi pubblicato su Twitter:

A giudicare da come è stato accolto,e dalla sua reazione direi che resta. #Zaniolo#RomaShakhtar — Alessia Nieddu (@alessita_1994) August 8, 2022