Inter, UFFICIALE la risoluzione di Sanchez: il comunicato del club

L’Inter ha ufficializzato la rescissione contrattuale di Alexis Sanchez

L’Inter sta lavorando intensamente sul fronte uscite per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Dopo gli addi di Ranocchia, Vecino, Vidal, Sensi, è arrivato il turno di Alexis Sanchez.

Da considerarsi quasi una telenovela quella tra l’Inter e il cileno. Dopo mesi di intese mancate, alla fine è arrivato l’annuncio ufficiale: Alexis Sanchez ha trovato l’accordo per la rescissione contrattuale e si separa dal club nerazzurro con cui nelle tre stagioni ha collezionato 109 presenze e 20 gol, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Adesso l’ex Barcellona, Arsenal e Manchester United sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione e libererà l’Inter da un ingaggio molto pesante nei bilanci societari.

Inter, separazione ufficiale con Sanchez: il comunicato

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante cileno Alexis Sanchez. Il Club desidera ringraziare Alexis per le sue tre stagioni in nerazzurro culminate con la conquista di tre trofei e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”.