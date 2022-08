Lascia la Juventus e vola in Premier League: 24 milioni

La Juventus si avvicina alla cessione di uno dei suoi big: offerta dalla Premier League

La Juventus deve valutare anche altre cessioni, oltre quelle già avvenute di De Ligt e Ramsey, oltre ovviamente agli addii di Chiellini e Dybala.

Il prossimo giocatore pronto a lasciare Torino è Adrien Rabiot. Il francese, arrivato in Italia nel 2019 dal Paris Saint-Germain, adesso sembra destinato a giocare in Premier League. Non rientrando nei piani di Massimiliano Allegri, Rabiot è sul mercato e dall’Inghilterra è arrivata la proposta del Manchester United che, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, avrebbe raggiunto un accordo con la ‘Vecchia Signora’.

Manchester United ad un passo da Rabiot

Il Manchester United sta per sborsare circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Circa 18 milioni di euro la parte fissa + bonus fino a 7 milioni di euro. Lo United accantona la suggestione De Jong dal Barcellona e si fionda su Rabiot che ad un anno dalla scadenza del contratto con i bianconeri sta per lasciare la Serie A. Il francese raggiungerà l’ex compagno Cristiano Ronaldo ai Red Devils (qualora rimanesse da qui a fine mercato).