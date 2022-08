Morata detta le condizioni: spiraglio per la Juventus

Alvaro Morata continua ad accarezzare il ritorno alla Juve e detta le condizioni all’Atletico

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e nelle ultime ore è arrivato l’accordo definitivo per il trasferimento di Filip Kostic.

I bianconeri, però, non perdono di vista Alvaro Morata che proprio nell’ultima amichevole tra Juventus e Atletico Madrid ha firmato una tripletta. Lo spagnolo al momento è il centravanti titolare dei colchoneros, ma Simeone non lo ha mai visto come essenziale per il suo club. Come riportato dal giornalista Marcello Chirico, Morata vuole garanzie da parte del suo allenatore e un contratto importante, altrimenti chiederà di essere ceduto a titolo definitivo alla Juventus.

Morata, ultimatum all’Atletico: la Juve attende

Qualora il ‘Cholo’ Simeone non dovesse dare a Morata le garanzie che chiede, l’Atletico Madrid potrebbe assecondare la volontà dell’attaccante di tornare alla Juventus, abbassando anche l’attuale richiesta economica di 35 milioni di euro.

#Morata vuole certezze da Simeone ed un contratto importante dall’@Atleti , in caso contrario chiederà di essere ceduto in modo definitivo alla #Juventus. A quel punto le richieste dell #Atletico potrebbero abbassarsi. — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) August 8, 2022

In quel caso spetterebbe ai bianconeri valutare la reale necessità di Alvaro Morata all’interno della rosa, visto anche l’imminente arrivo a Torino di Kostic.