Kean come contropartita: Juventus, il due per uno proposto in Serie A

La Juventus cerca dei rinforzi e può sfruttare Moise Kean come contropartita: il due per uno è proposto in Serie A

Missione rinforzi. La Juventus deve completare la rosa come richiesto da Allegri. Kostic è ormai arrivato, ora tocca ad altri ruoli: oltre al regista (la vera priorità al momento), servono un attaccante centrale e magari un difensore per sistemare la retroguardia bianconera.

Di nomi ne circolano tanti per l’ipotesi Depay per l’attacco che negli ultimi giorni ha preso corpo, ma la Juventus guarda anche in Italia e dalla Serie A potrebbe arrivare il doppio colpo. Occhi in casa Atalanta per Cherubini dove milita un calciatore che da tempo è nel mirino dei bianconeri: Luis Muriel. Il colombiano potrebbe lasciare Bergamo se dovesse arrivare un’altra punta per Gasperini e Allegri sarebbe ben contento di averlo nella propria rosa. Muriel ma non solo perché da Torino potrebbero puntare al due per uno mettendo anche Kean nell’affare.

Calciomercato Juventus, non solo Muriel: due per uno con l’Atalanta

Con Kean valutato circa 30 milioni e Muriel 15, l’operazione tra Juventus e Atalanta potrebbe essere conclusa con l’inserimento di un altro calciatore bergamasco: Berat Djimsiti. Il 29enne difensore svizzero completerebbe alla perfezione il pacchetto arretrato della rosa di Allegri. Valutato circa 15 milioni di euro, con Muriel andrebbe a bilanciare la valutazione che a Torino fanno di Kean.

Nonostante la punta ex Everton non dispiaccia a Gasperini, l’Atalanta non sarebbe però convinta dell’operazione. A Bergamo gradirebbero un affare che porti soltanto cash da reinvestire poi, puntando sugli obiettivi che la società sta seguendo da tempo. Una possibile trattativa che si preannuncia quindi molto complicata, anche se la Juve potrebbe farsi avanti in maniera concreta. Kean nel due per uno con Allegri che riceverebbe in un colpo solo i rinforzi desiderati.